بدر:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

بدر:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، ان السوداني لن يتمكن من الحصول على الولاية الثانية عبر تمرير الاملاءات الامريكية والخضوع لارادة واشنطن.وقال المسوسوي في حديث صحفي، ان “الحكومة مطالبة بعدم الخضوع او الانصياع للادارة الامريكية والاملاءات التي تحاول فرضها واشنطن يشتى الطرق على العراق، من اجل تمرير اجنداتها”.واضاف ان “السوداني يعتقد ان حصوله على الولاية الثانية ترتبط بقبوله وخضوعه للاملاءات الامريكية، الا ان هذا الامر لايمكنه ان يحقق للسوداني مايصبو اليه في الاستمرار بالسلطة ورئاسة الحكومة”.وبين ان “الحكومة الوطنية لن تخضع للضغوط الامريكية المفروضة عليها”، لافتا الى ان “الجانب الامريكي فرض املاءاته ضد قانون الحشد الشعبي، مايحتم على رئيس الوزراء ان يدافع عن هذه القوة مثلما يدافع عن ولايته الثانية “. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *