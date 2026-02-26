بدر الإيرانية:إلغاء استحداث قضائي قره تبة وجلولاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة “بدر” في مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن وجود إجراءات تهدف إلى إلغاء استحداث قضاء “قره تبة” و”جلولاء” وإبقائهما من ضمن نواحي خانقين.وأكد عضو الكتلة رعد مغامس التميمي يوضح في مؤتمر صحفي عُقد داخل قضاء خانقين، أن المادة 140 ما تزال سارية المفعول.وأشار إلى أن زعيم منظمة “بدر” هادي العامري يؤكد ذلك، مع وجود إجراءات لإلغاء استحداث قضائي قره تبة وجلولاء.

