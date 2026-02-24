بدر الإيرانية: قرار اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون عراقياً إيرانيا خالصاً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة بدر الإيرانية، عبدالله حامد الخيگاني، اليوم الثلاثاء، أن نوري المالكي لم يفرض نفسه على الإطار التنسيقي، مشدداً على أن آلية اختيار مرشح رئاسة الوزراء تخضع للتفاهمات الداخلية بين قوى الإطار.وقال الخيگاني، في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي يمثل المكوّن الأكبر في الساحة السياسية ولا يوجد انسداد سياسي داخل صفوفه”، مبيناً أن “بعض الأطراف اشترطت على محمد شياع السوداني عدم العودة إلى رئاسة الوزراء في حال التنازل لصالح المالكي”.وأضاف أن “الساحة السياسية شهدت تداول أسماء عدة، من بينها عادل عبد المهدي!!”، لافتاً إلى أن “الحسم ما زال مرهوناً بالتوافقات النهائية”.وفي ما يتعلق بالمواقف الخارجية، أشار الخيگاني إلى أن “تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثارت جدلاً واسعاً وأدخلت المشهد في دوامة سياسية”، معتبراً أن “قرار اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون عراقياً إيرانيا خالصاً وبعيداً عن أي ضغوط الأمريكية”.

