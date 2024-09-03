بدعم من السوداني..الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت (10) مليارات دولار سنوياً

بدعم من السوداني..الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت (10) مليارات دولار سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح السفير العراقي في طهران نصير عبدالمحسن عبدالله، بان الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت 10 مليارات دولار، معربا عن امله بأن يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار بدعم من رئيس الوزراء محمد السوداني.وقال السفير العراقي خلال لقاء مع محافظ سمنان الإيرانية، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة المذهبية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.وأعلن استعداد العراق لإنشاء وحدات صناعية مشتركة مع محافظة سمنان لخدمة الاقتصاد الإيراني وقال: إن الإجراءات التنفيذية الأولية لإنشاء الوحدات الصناعية في محافظة سمنان مدرجة على جدول الأعمال.وتابع عبد المحسن عبد الله: أن التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة مع محافظة سمنان، في مجالات عمل محددة مثل الصناعة والزراعة والتعدين يمكن أن يكون مفيدًا لإيران والعراق.وأشار السفير العراقي الى أن أكثر من 1200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، وقال: إن بعض هؤلاء الطلاب اختاروا جامعات محافظة سمنان لمواصلة دراستهم، واعتبر السفير العراقي قرب مدينة سمنان من طهران عاملاً مؤثراً في زيادة أعداد الطلاب العراقيين في جامعات المحافظة.

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