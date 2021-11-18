برلمان الإقليم:هناك رغبة كبيرة من المهاجرين الكرد للعودة إلى لإقليم

برلمان الإقليم:هناك رغبة كبيرة من المهاجرين الكرد للعودة إلى لإقليم
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكردية في الخارج في برلمان كردستان، استمرار تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا لإجلاء المهاجرين الكرد الراغبين بالعودة طوعا للإقليم.وقال رئيس اللجنة ريبوار بابكيي في مؤتمر صحفي عقده باربيل ، ان “هناك مشاكل لبعض الأُسر المحاصرة في الحدود الأوروبية لفقدانها المستمسكات الثبوتية، مشيرا الى ان اللجنة كانت باتصال خلال الأيام القليلة الماضية بالمهاجرين الكرد”.وأضاف، ان “هناك رغبة كبيرة من المهاجرين الكرد للعودة، حيث ستصل رحلة اليوم وستليها رحلات أُخرى”.وتابع، ان “حكومة الاقليم ستستمر في اعادة جميع الذين يرغبون في العودة الطوعية على نفقة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، حيث تعمل حكومة الإقليم على اعادتهم مجانا”.وأشار بابكيي إلى أن “بعض المهاجرين لديهم مشكلة انتهاء التاشيرة، او ضياع جوازات السفر، مشيرا الى، ان “احدى الاسر اتصلت بنا لتعود ولكن شرطة بيلاروسيا لم تسمح لها بالتوجه الى منسيك للالتحاق بالرحلة”.وتابع رئيس اللجنة البرلمانية بالقول إن “رحلة اليوم ستضم نحو 300 شخص”، مبينا أن “العدد الذي يرغب بالعودة أكبر ولهذا نتعهد باعادة الجميع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *