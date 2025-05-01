برلمان الإقليم :إلغاء الجلسة الأولى

برلمان الإقليم :إلغاء الجلسة الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس السن لبرلمان إقليم كردستان محمد سليمان، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، أن الجلسة الأولى للدورة السادسة للبرلمان تعتبر ملغاة، مشيرا الى ان عدم انتخاب رئاسة حكومة لإقليم كردستان مخالف للقانون.وقال سليمان في مؤتمر صحفي : إن “الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان تعتبر ملغاة، وأنا لست مسؤولا عن أي إجراء قانوني آخر تم اتخاذه”.وفي هذا الصدد أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن إلغاء الجلسة من عدمها يُحدَد وفقا للقضاء ومن المختصين.ولفت خلال حديثه لـ “بغداد اليوم” إلى أنه “لا يمكن إصدار الآراء وفقا للرغبات السياسية من الجهة التي ينتمي لها رئيس السن”.

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