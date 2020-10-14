برلمان كردستان يُقر صعوبة إنشاء شركة نفطية بإدارة مشتركة بين بغداد وأربيل

برلمان كردستان يُقر صعوبة إنشاء شركة نفطية بإدارة مشتركة بين بغداد وأربيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أقرت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، بصعوبة إنشاء شركة نفطية بإدارة مشتركة بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة، شيركو جودت، في حديث صحفي، إن “هناك شركات نفطية تعاقدات معها حكومة الإقليم لاستخراج وبيع النفط”.وأضاف، ان “هنالك التزامات قانونية وإدارية ومالية تجاه هذه الشركات ومن الصعوبة إنهاء العقد معها دون حل الإشكاليات القانونية”.وأوضح جودت، أن “مقترح وزير النفط بإنشاء شركة ترتبط برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية لاستخراج وبيع النفط تخضع للمفاوضات وماسينتج عنه الاتفاق الشامل بخصوص موازنة 2021 المزمع توقيعه خلال الفترة المقبلة، ولكن هنالك صعوبات قانونية بسبب الالتزامات مع الشركات الحالية”.وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار قد اقترح على إقليم كردستان بتأسيس شركة نفط مشتركة تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير نفط الإقليم.

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