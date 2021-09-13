برهم صالح يسعى لولاية ثانية

برهم صالح يسعى لولاية ثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأثنين، رغبته بتولي ولاية ثانية، لرئاسة العراق.وقال صالح، في مقابلة متلفزة،  إن “مهمتي الأولى إجراء الانتخابات، بسلام، وأتطلع للحصول على ولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب”.

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