بريطانيا تطلب من العراق إبعاد الحشد الشعبي عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، على ضرورة ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة” في النزاع القائم بين إيران وإسرائيل.

جاء ذلك، خلال مكالمة هافتية تلقاها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من نظيره البريطاني، ديفيد لامي، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل تجنب التصعيد، وفق بيان .

وخلال الاتصال، أكد الوزير البريطاني، دعم بلاده لاستقرار العراق، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات، مشدداً على أهمية ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة” في النزاع القائم.

وأوضح أن “بريطانيا لم تشارك في أي عمليات عسكرية، وأنها تجري اتصالات مستمرة مع فرنسا وألمانيا لتنسيق المواقف، فضلاً عن التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تطورات الحرب”.من جانبه، عبّر حسين، عن شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل، مؤكداً أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع الولايات المتحدة.