كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، عن بدء تحركات دبلوماسية من قبل عدد من الدول بهدف التوسط لوقف الحرب الدائرة بين إيران الشر من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية إن بعض الدول شرعت بالفعل في جهود وساطة، مضيفًا أن طهران أبلغت هذه الدول بأنها – وفق تعبيره – ملتزمة بتحقيق سلام دائم في المنطقة.

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بإشعال الحرب، داعيًا الوسطاء إلى التوجه إليهما لوقف التصعيد، في وقت تواجه فيه إيران الشر انتقادات دولية متزايدة بسبب سياساتها الإقليمية ودورها في تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.