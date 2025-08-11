بغداد/ شبكة أخبار العراق- ينظم الاتحاد العراقي للمصارعة بطولة أندية العراق للشباب بالمصارعة الحرة والرومانية، والتي ستستضيفها العاصمة بغداد خلال شهر آب الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم،في حديث صحفي، إن “البطولة تعد باكورة منهاج الاتحاد السنوي”، مبيناً أنها “ستقام في المركز التخصصي التابع للاتحاد في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد للفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي”.

وأشار إلى أن “الاتحاد يتوقع من الأندية المشاركة تقديم مستويات مميزة وعروض مشرفة تليق باسم رياضة المصارعة العراقية ذات التاريخ العريق في المحافل الدولية”.

وأضاف أن “الاتحاد أوعز للملاكات التدريبية لمنتخباتنا الوطنية بمتابعة البطولة لاكتشاف المتميزين وضمهم إلى المنتخب، وإعدادهم بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً للمشاركة في البطولات الدولية القادمة”.

وتابع عبد الكاظم، قائلاً إن “إجراءات وزن مصارعي الأندية المشاركة ستسبق انطلاق منافسات البطولة، والتي ستشمل لاعبي فعاليتي المصارعة الحرة والرومانية”.