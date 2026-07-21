بطولة داخل البطولة.. حكايات إنسانية وجدل لا ينتهي في مونديال 2026

لم تُسدل الستارة على كأس العالم 2026 مع صافرة النهائي فقط، فبينما رفعت إسبانيا الكأس العالمية، بقيت البطولة حافلة بقصص تجاوزت حدود المنافسة، من لحظات إنسانية مؤثرة ومواقف طريفة، إلى قرارات تحكيمية أشعلت الجدل، ومشاهد ستبقى عالقة في ذاكرة الجماهير، كان أبرزها الوداع الأخير لأسطورة الكرة ليونيل ميسي.

موقف مشحون في فندق الفراعنة

خارج المستطيل الأخضر، شهد مقر إقامة المنتخب المصري في دالاس حادثة غير متوقعة، بعدما دخل أحد أفراد الشرطة الأميركية في نقاش حاد مع أفراد من بعثة “الفراعنة” أثناء محاولته تنظيم مدخل الفندق.

وتصاعد الموقف للحظات بعد تدخل مدير المنتخب إبراهيم حسن، قبل أن تنتهي الأزمة سريعاً باعتذار رسمي من شرطة دالاس، وقبول البعثة المصرية للاعتذار.

حارس الرأس الأخضر.. دموع صنعت قصة المونديال

كتب حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيو، صاحب الـ40 عاماً، واحدة من أكثر قصص البطولة تأثيراً، بعدما خطف الأنظار بأدائه المميز، خصوصاً في مواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي.

لكن المشهد الأكثر إنسانية جاء عقب تعادل فريقه مع إسبانيا، حين ذرف الدموع بسبب غياب والدته عن المدرجات بعدما حالت إجراءات التأشيرة دون وصولها في الوقت المناسب.

وفي نهاية المطاف، وصلت والدته إلى الولايات المتحدة لتعيش معه لحظات تاريخية، وتتابع من المدرجات استمرار ابنها في كتابة واحدة من أجمل قصص المونديال.

المونديال يدخل دائرة الجدل السياسي

حاولت البطولة الابتعاد عن السياسة، لكنها وجدت نفسها وسط عاصفة بعد قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، عقب إلغاء عقوبة إيقافه بعد طرده أمام البوسنة والهرسك.

وأثار القرار موجة انتقادات، خصوصاً مع الحديث عن تدخلات سياسية محتملة، قبل أن تنتهي رحلة المنتخب الأميركي بالخروج أمام بلجيكا بخسارة ثقيلة، فيما اعترف بالوغون لاحقاً بأن القضية زادت الضغوط على الفريق.

اللحظة الأكثر حزناً.. ميسي يودّع الحلم العالمي

خارج الملعب، عاش الأرجنتينيون لحظة صامتة ومؤثرة بعد خسارة منتخبهم أمام إسبانيا في النهائي بهدف قاتل بعد الأشواط الإضافية.

ورأى كثيرون أن المواجهة كانت الفصل الأخير في حلم ميسي، البالغ 39 عاماً، لإضافة لقب عالمي جديد إلى مسيرته الأسطورية، لتتحول ليلة التتويج الإسباني إلى ليلة وداع عاطفية لجماهير الأرجنتين.

جماهير صنعت بطولة داخل البطولة

لم تكن الأهداف وحدها نجمة المونديال، فقد خطفت الجماهير الأضواء أيضاً، خصوصاً جماهير النرويج التي قدمت احتفالاً مستوحى من تراث الفايكينغ، حيث تحولت المدرجات إلى موجة جماهيرية نابضة بالإيقاع والهتافات.

وامتد المشهد من الملاعب إلى شوارع المدن المستضيفة وحتى قلب نيويورك، ليصبح واحداً من أبرز رموز البطولة.

كما أعاد مشجعو اسكتلندا، المعروفون بـ”جيش الترتان”، الحياة إلى شوارع بوسطن بعد عودة منتخبهم إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاماً، رغم انتهاء مشوار الفريق مبكراً.

كرة أشعلت أزمة.. والقرار بقي مثار جدل

شهد ربع النهائي بين إنجلترا والنرويج واحدة من أكثر اللقطات إثارة للنقاش، بعدما تغير مسار الكرة بشكل مفاجئ في هجمة انتهت بهدف التعادل الإنجليزي.

واحتج لاعبو النرويج بداعي وجود تماس مع نظام الكاميرا المتحركة، مطالبين بإلغاء الهدف، لكن الحكم الفرنسي كليمان توربان احتسبه، قبل أن يؤكد الاتحاد الدولي لاحقاً أن المستشعر لم يرصد أي مخالفة.

ورغم التفسير الرسمي، بقي مدرب النرويج متمسكاً بروايته، لتبقى اللقطة من أكثر لحظات البطولة جدلاً.

مؤتمر صحفي يتحول إلى مشهد كوميدي

حتى قاعات المؤتمرات لم تسلم من الإثارة، بعدما اندلع خلاف بين صحفيين مغربيين قبل مواجهة فرنسا، وسط دهشة لاعب الوسط إبراهيم دياز.

وتدخل مدرب المغرب محمد وهبي بطريقة طريفة لإنهاء التوتر، قائلاً مازحاً: “لنفعل كما في المدرسة ونفصل بينكما قليلاً”، لتعود الأجواء إلى الهدوء.