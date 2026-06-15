بعد أسابيع من النار..ترمب يعلن اتفاقاً مع إيران وفتح مضيق هرمز للملاحة الدولية

في تطور مفاجئ قد يعيد رسم خريطة التوازنات في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران، واضعاً بذلك حداً لواحدة من أخطر موجات التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال ترمب في بيان نشره عبر منصة “تروث سوشيال” إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، معلناً فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية من دون أي رسوم عبور، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأميركي، في خطوة من شأنها إعادة تدفق إمدادات الطاقة عبر أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم.

وأضاف ترمب مخاطباً الأسواق العالمية وقطاع الطاقة: “سفن العالم، شغّلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط”، في إشارة إلى انتهاء مرحلة التوتر التي هددت أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية.

وجاء الإعلان الأميركي بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران، يقضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، على أن تُقام مراسم التوقيع الرسمية في سويسرا خلال الأيام المقبلة.

ويُنظر إلى الاتفاق بوصفه تحولاً استراتيجياً كبيراً بعد أسابيع من المواجهات والضربات المتبادلة والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، التي دفعت الأسواق العالمية إلى حالة من القلق والترقب، قبل أن تنتهي بإعلان فتح الممر البحري الأكثر حساسية في العالم وعودة حركة التجارة والطاقة إلى مسارها الطبيعي.