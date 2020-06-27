بعد خروجه من المسؤولية ..الغضبان:كردستان تنتج وتصدر النفط إلى إسرائيل

بعد خروجه من المسؤولية ..الغضبان:كردستان تنتج وتصدر النفط إلى إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير النفط السابق، ثامر الغضبان، السبت، خفايا تصدير النفط في كردستان.وقال الغضبان، في لقاء متلفز ، إن “الإقليم هو الذي يدير العمليات النفطية في داخل الإقليم وأنه تعاقد مع 55 شركة وقسم منها انسحبت هو ينتج ويصدر النفط”، مبينا أن “ذلك كان قبل جائحة كورونا كان معدل التصدير بحدود 480 ـ 500 ألف برميل يوميا”.وأضاف، أن “الإقليم كان لديه اتفاق مع عدد من الشركات التجارية العالمية هي من تقوم بتسويق هذا النفط ونعلم بكل الدول التي يتم تصديرها لها وقسم منه يذهب إلى اسرائيل وهذا الأمر مثبت”.وتابع الوزير السابق، أن “الحكومة العراقية لم تصدر النفط العراقي لاسرائيل، وموجود قضية رفعتها الحكومة العراقية في وقت سابق ان الشركات التي تعاملت مع الإقليم وضعت بالقائمة السوداء”.وأشار إلى، أن “هناك شكوى بشقين لدى المحكمة الاتحادية رفعتها بغداد بحق اربيل تقضي بمنع تصدير النفط واعتباره مهربا، والشق الثاني اشتكت بالخارج وهناك دعوى مستمرة ضد النفط الذي يذهب إلى دول المعاينة”.

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