بعد كل فاجعة ..الكاظمي تحويل “الضحايا إلى شهداء” دون محاسبة المقصرين

بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين بالناصرية واتخذ عددا من القرارات .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، اليوم الثلاثاء، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها، وقد خرج الاجتماع بالقرارات الآتية:

1- البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة .

2- يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً .

3- سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.

4- توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

5- اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.

6- إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة”.