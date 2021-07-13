بعد كل فاجعة ..الكاظمي تحويل “الضحايا إلى شهداء” دون محاسبة المقصرين

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بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين بالناصرية واتخذ عددا من القرارات .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، اليوم الثلاثاء، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها، وقد خرج الاجتماع بالقرارات الآتية:
1- البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة .