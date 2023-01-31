بعد ما يدري..علاوي يعلن دعمه للحكومة الإطارية الإيرانية

بعد ما يدري..علاوي يعلن دعمه للحكومة الإطارية الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لزعيم إئتلاف الوطنية في بيان اليوم، أن “اياد علاوي استقبل، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء الحديث عن مستجدات الوضع في العراق والمنطقة وتطورات المشهد السياسي إذ اكد علاوي دعمه لدولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لابناء شعبنا العراقي العزيز وتوفير حياة حرة كريمة لهم”.‎واوضح البيان أنه “تم خلال اللقاء بحث الاوضاع الاقتصادية في العراق ومسألة ارتفاع سعر الصرف وما نتج عنها من ازمة اثرت بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، حيث اكد رئيس الوزراء ان البرنامج الحكومي يتضمن حلول جدية وواضحة للتغلب على هذه الاشكالات”.‎واشار الى أنه “تم خلال اللقاء مناقشة المبادرة التي طرحها اياد علاوي والتي تتضمن عقد حوار وطني بحضور القيادات السياسية لمناقشة مقترح تعديل بعض الفقرات الدستورية”. من جهته، أكد علاوي بحسب البيان أن “هذه الخطوة ستكون حجر الاساس لتحقيق الاصلاح الحقيقي لمسار العملية السياسية في العراق وسيتم عقد لقاء لمستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الدستورية مع اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية والتي يترأسها  شروان الوائلي”.

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