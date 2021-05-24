بعد مرور سنة على منصبه ..وزير الصناعة:لدينا “خطة لتطوير الصناعة”

بعد مرور سنة على منصبه ..وزير الصناعة:لدينا “خطة لتطوير الصناعة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، عن خطة مدعومة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتطوير الصناعة العراقية.وقال الخباز في حديث صحفي، ان “الوزارة ماضية بتطوير الصناعة بالعراق وفق الخطة، ستظهر ملامحها قريبا مع وصول تخصيصات الموازنة للوزارة”.الا ان الخباز بين، ان “التحديات والظروف صعبة لكن عملية التطوير ماضية وتحتاج الى وقت لظهور ملامح عملية الانجاز فيها “.وأشار الى وجود “مؤتمر كبير لمناقشة كل الوضع الصناعي في العراق للوصول به الى مستويات ترضي البلد والمواطن ليكون رافد حقيقي للدخل القومي العراقي”.

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