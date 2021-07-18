بعد منح لبنان النفط العراقي مجانا عناصر لبنانية في مطار الحريري تعتدي على العراقيين

بعد منح لبنان النفط العراقي مجانا عناصر لبنانية في مطار الحريري تعتدي على العراقيين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأحد، رئاسة الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب اللبناني ووزارة الخارجية فيها ، بالتحقيق العاجل بحادثة تأخير المسافرين العراقيين و الإعتداء على عدد كبير منهم في مطار الحريري في بيروت.وقال الكعبي، في كتاب الى وزارة الخارجية العراقية وسفارة الجمهورية اللبنانية في بغداد: “نظرا لتجاوز عدد من افراد الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري  على المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان والذين اكدوا ان مدة الحصول على تأشيرة الدخول قد تجاوزت ” خمس ساعات ” مما تسبب بوقوف المسافرين من النساء  والشيوخ والمرضى بطوابير طويلة ، ندعو وزارتكم للتحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة والمواقف الكفيلة في احترام حقوق المسافرين العراقيين والتأكيد على ان كرامة المواطن ”  العراقي ” اينما حل فوق اي اعتبار ، والعمل على تسهيل مسألة دخول وخروج كافة المسافرين الى جميع دول العالم بكل راحة وانسيابية واطمئنان”.وتابع : “نستنكر بشدة هذا التصرف المشين بحق ابناء العراق الضيوف على اخوانهم في لبنان الشقيق”، داعيا الجهات الرسمية اللبنانية إلى “التحقيق الفوري وتقديم اعتذارا رسميا بشأن الحادثة وإتخاذ اقصى درجات المحاسبة لكل المقصرين، وعدم تكرار هذه التصرفات التي من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية في كافة المجالات”. يذكر ان الكاظمي أبن مشتت منح لبنان مليون برميل من النفط العراقي مجانا تنفيذا لأمر حزب الله اللبناني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *