بعد(5) تأجيلات..القضاء الإداري يقرر بشرعية حكومة كركوك

بعد(5) تأجيلات..القضاء الإداري يقرر بشرعية حكومة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن محكمة القضاء الإداري ردت على الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك. وأكد، المصدر ، أنه “تم بشكل نهائي رفض الدعوى، وان الحكومة المحلية والإجراءات التي تمت هي صحيحة، لهذا ردت المحكمة الدعاوي جميعها، مؤكدة على شرعية حكومة كركوك المحلية”.يذكر ان محكمة القضاء الإداري أجلت قرارها إلى 5 تأجيلات .

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