بغداد تدق ناقوس الخطر.. الخارجية تحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي على أمن الملاحة والاستقرار

أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأحد، عن قلقها إزاء استمرار حالة التوتر في المنطقة، محذرة من انعكاسات التصعيد على أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي وحركة التجارة الدولية.

وأكدت الوزارة أن التطورات المتسارعة التي تمس أمن الممرات البحرية قد تحمل تداعيات واسعة على دول المنطقة والعالم، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.

ودعت الخارجية العراقية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد سلامة الملاحة البحرية، مؤكدة أن حماية أمن الدول واستقرارها تمثل أساساً لتعزيز الثقة والتعاون بين شعوب المنطقة.

وشددت بغداد على أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، مجددة دعمها لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، بما يحفظ أمن المنطقة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من تطورات أمنية وعسكرية أثارت مخاوف دولية بشأن تداعياتها على أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية.