بغداد ترسم حدود السيادة.. إسماعيل قاآني غير مرحب به داخل العراق”.

أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة العراقية أبلغت الجانب الإيراني بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أصبح شخصية غير مرحب بها داخل العراق، مؤكدة أن أي تواصل بين بغداد وطهران يجب أن يجري عبر الأطر الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية العراقية.

وبحسب المعلومات المتداولة، يأتي هذا الموقف في إطار توجه حكومي لتعزيز مبدأ سيادة القرار العراقي، وتنظيم العلاقات الخارجية عبر المؤسسات الرسمية بعيداً عن أي قنوات أو تحركات غير معلنة.

وتشير المعطيات إلى أن بغداد تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة ضبط شكل التعامل مع جميع الأطراف الإقليمية، بما يضمن أن تكون العلاقات الخارجية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام المؤسسات السيادية للدولة.

وفي حال تأكيد هذه الخطوة رسمياً، فإنها تمثل رسالة سياسية واضحة بشأن رغبة الحكومة العراقية في حصر الملفات الحساسة بيد الدولة، ومنع تعدد مسارات التواصل خارج الإطار الدبلوماسي المعتمد.