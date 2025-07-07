بغداد وأربيل تتوصلان لحل أزمة رواتب الإقليم

بغداد وأربيل تتوصلان لحل أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، امس الأحد، أنه توصل مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى حلول لأزمة رواتب موظفي الإقليم، وسيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة.وذكر البرلمان في بيان ، أن “ذلك جاء خلال زيارة محمود مشهداني إلى مدينة أربيل  ولقائه مع نيجيرفان بارزاني، بحضور كلّ من نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، حيث تركز اللقاء على جهود الوساطة الخاصّة بحلحلة أزمة رواتب موظفي الإقليم، على وفق السياقات القانونية الدستورية”.وأضاف إن “اللقاء، ناقش العلاقة بين المركز والإقليم في حدود الأطر الدستورية والقانونية، وضرورة أن يتمّ تحييد مسألة رواتب الموظفين، ومحاولة حلها، بعيدًا عن الخلافات السياسية، وأن تتم مناقشة الحلول في أجواء ودية بعيدًا عن التصعيد السياسي”.وأبدى الجانبان، وفق البيان، “الاستعدادات الكاملة لبدء حوارٍ جادٍ حول هذه الأزمة، وأن يكون لمجلس النواب دورٌ رئيسٌ في جمع الأطراف على حلول تقدّمها حكومة أربيل وحكومة المركز؛ للوصول إلى علاقة إدارية منسجمة، لا تخضع لارتدادات سياسية، وقد تمّ التوصل لحلول ستُناقش خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأكد المشهداني، “أننا في هذا الظرف الحسّاس بحاجةٍ إلى وحدة الصف؛ لإنجاز الملفات العالقة، وأنّ الحكومة المركزية ستتعامل بجديةٍ مع أي مقترحات عمليّة لحل الأزمة، مبينًا أننا مع المواطن الكردستاني؛ لأنه جزء من الشعب العراقي، تمامًا كما هو الحال مع مواطني محافظات العراق كافة“.

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