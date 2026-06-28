بغداد وأربيل وكركوك في عملية واحدة.. تسليم مطلوبين بقضايا فساد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن فريقاً من هيئة النزاهة الاتحادية في بغداد، وبمشاركة مكتب تحقيقات الهيئة في كركوك وقوة أمنية كبيرة، تسلّم عدداً من المطلوبين من الأجهزة الأمنية في أربيل، عند سيطرة التون كوبري شمالي محافظة كركوك.

وأوضح المصدر أن المطلوبين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية، وقد جرى تسلّمهم تمهيداً لنقلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبيّن أن عملية التسليم جاءت ضمن تنسيق أمني مشترك بين بغداد وكركوك وأربيل، وبحسب توجيهات عليا تتعلق بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد وتنفيذ أوامر القضاء.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية لم تفصح عن عدد المطلوبين أو هوياتهم، فيما أكد أن التحقيقات ستُستأنف فور وصولهم إلى الجهات المختصة في كركوك، وسط استمرار الإجراءات المرتبطة بملفات الفساد.