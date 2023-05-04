بلاسخارت:النظام السياسي في العراق لن يتغير

بلاسخارت:النظام السياسي في العراق لن يتغير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت رئيسة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن تركيا أضرت كثيرا ببيئة العراق بسبب السدود المقامة على الحدود، مشيرة الى أن رئيس الوزراء العراقي يضع الامن المائي ضمن اولوياته القصوى. وقالت بلاسخارت في منتدى العراق وتابعتها إن “النظام السياسي في العراق لن يتغير”، مبينة أن “الحكومة تعمل بشكل جاد في اصلاح وبناء المؤسسات الحكومية”. وأضافت المبعوثة الاممية أن “العراق يتمتع بوجود مساحة امنة يزيد من فرص الاستثمار والعمل”، محذرة من ” أية قوانين لتحديد حرية التعبير”. بلاسخارت في حوارها لم تتطرق إلى إيران التي أغلقت كل روافدها مع العراق لأكثر من 3 سنوات ومازالت مستمرة خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار ..وعدم تطرقها على إيران يؤكد خطها الإيراني الحشدوي كما ذكر عنها في تقارير كثيرة ربما تكون مرتشية من قبل الأحزاب الإطارية.

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