بلاسخارت:مجلس الأمن صاحب القرار في إنهاء بعثة (يونامي) في العراق

بلاسخارت:مجلس الأمن صاحب القرار في إنهاء بعثة (يونامي) في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أن طلب العراق بإنهاء مهمة “يونامي” سيعرض على مجلس الأمن. وذكر بيان لتحالف العزم ، أن ” رئيس التحالف مثنى السامرائي، استقبل اليوم الاثنين، بمكتبه في بغداد، جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”. واشار البيان الى أن “اللقاء تركز على تقييم التطورات السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن مناقشة جهود بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للعراق، وطلب الحكومة العراقية إنهاء مهمة البعثة الأممية في العراق”.وأكدت المبعوثة الأممية، بحسب البيان، أن “هذا الطلب سيعرض على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في أقرب وقت”.فيما أعرب السامرائي، عن شكره لـ” بلاسخارت وفريقها على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية في دعم العراق”، وفقا للبيان.

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