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حزب طالباني:تأخر حكومتي ديالى وكركوك مرتبطة بحسم منصب رئيس البرلمان
المالية النيابية:أكثر من (75) تريليون دينار العجز في موازنة 2024
نائب ميليشياوي يرفع دعوى قضائية ضد النائب السابق حيد الملا
الوقف السنّي يقاضي نائب ميليشياوي وقناة العصائب بتهمة سب الصحابة الكرام
بلاسخارت:مجلس الأمن صاحب القرار في إنهاء بعثة (يونامي) في العراق
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المالية النيابية:أكثر من (75) تريليون دينار العجز في موازنة 2024
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
إيران:العراق سوق مغلق لبضاعتنا بدعم من حكومة السوداني
صادقي:إيران شريك أساسي للعراق في المجال الاقتصادي وحجم صادراتنا له (12)مليار دولار سنوياً
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ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
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- اذاعة INN