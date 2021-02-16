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التحالف الدولي يعلن عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة 5 آخرين من المدنيين والعسكر جراء القصف الصاروخي الميليشياوي على أربيل
إدارة بايدن تشعر بـ”الغضب” جراء مقتل أمريكي وإصابة 5 آخرين بالقصف الصاروخي الحشدوي!
ميليشيا كتائب حزب الله وراء الهجوم الصاروخي على أربيل
نيجيرفان يدعو مجلس الأمن الدولي بأتخاذ الإجراء اللازم ضد الهجوم الصاروخي على أربيل
بلاسخارت تدعو بغداد وأربيل للتعاون لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي
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غداً.. إنطلاق أعمال مؤتمر (أستانا 15) الخاص بالشأن السوري في مدينة سوتشي الروسية
بايدن:العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة
الحريري:مفاوضاتي مع عون لم تسفر عن تقدم في تشكيل الحكومة
مصر والسودان يبحثان الانسحاب من إتفاق مبادئ سد النهضة
السعودية تطالب حضورها كطرف أصيل في مفاوضات الملف النووي الإيراني
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نائب:750 تريليون دينار أرباح مصارف التيار الصدري والفتح والدعوة والحكمة خلال شهرين فقط من رفع سعر الدولار
تولر يؤكد حرص بلاده على دعم العراق
المالية النيابية:المسؤولين في الإقليم متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد حول الموازنة
الأمن النيابية:عمليات التهريب تدار من قبل القوى السياسية المتنفذة
المراقبة النيابية:قرار تخفيض العملة العراقية فاشل وغير اقتصادي
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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