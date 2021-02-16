بلاسخارت تدعو بغداد وأربيل للتعاون لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي

بلاسخارت تدعو بغداد وأربيل للتعاون لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، إلى ضبط النفس والتعاون بين بغداد وأربيل لتقديم المسؤولين عن الهجوم الصاروخي للعدالة. وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في بيان (16 شباط 2021) إننا “نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل”. وأضافت أن “مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار”، مؤكدة على أهمية ” حماية العراق من التخاصمات (الخارجية)”. ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى “ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة”.

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