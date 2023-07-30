بلاسخارت في إيران لعودة المياه للعراق ولجم ميليشياتها

بلاسخارت في إيران لعودة المياه للعراق ولجم ميليشياتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن”بلاسخارت زارت إيران اليوم والتقت وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان”.وأضافت، أنها”ستلتقي وتتبادل الآراء مع بعض المسؤولين في البلاد”.هذا وذكر مصدر سياسي مسؤول ان زيارة بلاسخارت لطهران لحثها على الالتزام بالقوانين الدولية في ملف المياه والعراق يعاني من شحة وجفاف جراء قطع المياه من قبل إيران بإصرار وعدم مقدرة السوداني رئيس الوزراء على فتح هذا الملف الذي يهدد الامن القومي العراقي مع إيران بسبب ارتباطه العقائدي والسياسي بإيران.وكذلك دعوة إيران للجم ميليشياتها .

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