بلاسخارت في موسكو لبحث الشأن العراقي

بلاسخارت في موسكو لبحث الشأن العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمعت الممثلة العامة للأمم المتحدة في العراق (اليونامي) جنين بلاسخارت، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في موسكو لمناقشة الوضع السياسي الحالي في العراق بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة.ووضحت اليونامي بتغريدة على تويتر انه تم التشديد خلال اللقاء على “الاستعدادات لانتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الاول”.وأضاف الموقع ومن الأمور التي تمت مناقشها بين بلاسخارت وفيرشينين هو “دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير” .

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