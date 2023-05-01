بلاسخارت والأعرجي يبحثان المشهد السياسي والأمني العراقي

بلاسخارت والأعرجي يبحثان المشهد السياسي والأمني العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في بيان ، أن “الأخير، استقبل بمكتبه اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”، مبيناً أن “الأعرجي استعرض لبلاسخارت، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وسنجار”.وأوضح البيان أن “الجانبين أكدا على أهمية العمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء”.وأكدت بلاسخارت بحسب البيان على “استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية”.من جانبه، أشار مستشار الامن القومي الأعرجي الى أن “الحكومة العراقية برئاسة السوداني، تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي”.

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