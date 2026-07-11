بموافقة الزيدي.. تكليف جبار حردان سلمان برئاسة هيئة المساءلة والعدالة

أصدرت الحكومة العراقية أمراً ديوانياً يقضي بتكليف جبار حردان سلمان بمهام رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في خطوة تأتي ضمن التغييرات الإدارية التي تشهدها مؤسسات الدولة.

وبحسب وثيقة رسمية، جاء التكليف بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، فيما حمل الأمر الديواني توقيع مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان ياسين العوادي، إيذاناً بتولي سلمان مهامه رسمياً على رأس الهيئة.

ويأتي هذا التكليف في إطار إعادة تنظيم إدارة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والإجراءات الحكومية الخاصة بإدارة المؤسسات الرسمية.