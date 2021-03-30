بنيان:قرار استضافة بطولة الخليج سيكون بيد رؤساء الاتحادات الخليجية

بنيان:قرار استضافة بطولة الخليج سيكون بيد رؤساء الاتحادات الخليجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، أياد بنيان، الثلاثاء، عن وجود تطورات بقضية استضافة العراق لبطولة خليجي 25.وقال بنيان في تصريح للصحيفة الرسمية، ان “قرار استضافة البطولة سيكون بيد رؤساء الاتحادات الخليجية، والذين سيجتمعون بشكل شبه مؤكد في بغداد بعد فترة قليلة”.وبين انه “نظرياً الطريق سالك للبصرة من أجل استضافة هذا الحدث المهم خصوصاً بعد انسحاب قطر بموقف تأريخي من هذه الدولة الشقيقة وشيوخها الكرام”.هذا وكانت قطر أعلنت عن تنازلها الى العراق في حق استضافة بطولة خليجي 25، فيما قدمت البحرين، طلباً لاستضافة البطولة.ويأتي الطلب البحريني مزاحماً للعراق الذي تنازلت له قطر عن حق الاستضافة.

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