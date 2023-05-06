بهير الإطاري يؤدي اليمين القانونية أمام الولائي زيدان رئيسا للمفوضية العليا للانتخابات

بهير الإطاري يؤدي اليمين القانونية أمام الولائي زيدان رئيسا للمفوضية العليا للانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدى عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي  فائق زيدان.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان  انه “عملاً بأحكام المادة (7/ رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ادى بتاريخ 4 /5 /2023 عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسين عبد السادة بهير  اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا للمفوضية العليا للانتخابات بدلا عن القاضي  جليل عدنان خلف الذي استقال من المنصب “.وأشار الى ان “اليمين القانوني جاء بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي”.

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