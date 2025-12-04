بوتين:الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر كان “مفيداً للغاية”

بوتين:الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر كان “مفيداً للغاية”


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم الخميس إن اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كان “مفيدا للغاية”.وأضاف أن المحادثات استندت إلى المقترحات التي تمت مناقشتها مع الرئيس دونالد ترامب في ألاسكا.وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتين قال إن على الدول الأوروبية المشاركة في التسوية السلمية في أوكرانيا بدلا من عرقلتها.

