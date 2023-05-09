بوتين:الغرب من شن الحرب على روسيا

بوتين:الغرب من شن الحرب على روسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء، أن العالم عند “نقطة تحوّل” متهماً الدول الغربية بتدبير “حرب” ضد روسيا، قبل أن يدعو إلى “النصر” خلال الاحتفالات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو.قال بوتين أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية المجتمعين لإحياء ذكرى الانتصار على النازية في عام 1945، وهي احتفالات تقام هذا العام في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “أن الحضارة من جديد عند نقطة تحوّل. لقد اندلعت حرب ضد وطننا”.

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