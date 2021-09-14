بوتين للأسد: مشكلة سوريا تكمن في التواجد العسكري الأجنبي غير الشرعي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد النائب الوطني الشجاع باسم خشان
الاتحاد الأوروبي يرسل بعثةً لمراقبة الانتخابات العراقية
التحالف الدولي: سنسقط أي طائرة مسيّرة تحلّق فوق مطار أربيل
زاده:الكاظمي “تعهد” بتنفيذ كل المشاريع السياسية والأمنية والاقتصادية الإيرانية في العراق
الداخلية: إلقاء القبض على أكثر من( 11 ) ألف شخص من تجار المخدرات
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
-
- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN