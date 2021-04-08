بوتين يصدر أمراً بإعفاء السفير الروسي لدى العراق

بوتين يصدر أمراً بإعفاء السفير الروسي لدى العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس (08 نيسان 2021)، أمراً بإعفاء السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف من مهامه الرسمية.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” فإن “البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، نشرت القرار الرسمي بشأن قرار الرئيس بوتين بإعفاء الدبلوماسي ماكسيموف من مهامه الرسمية كسفير لروسيا في العراق”.وأشارت إلى أن “الوثيقة جاء فيها إعفاء ماكسيم ماكسيموف من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، وبموجب مرسوم آخر، عيّن بوتين، إلبروس كوتراشيف سفيراً جديداً لروسيا لدى العراق”.

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