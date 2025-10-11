بوتين يطلب من السوداني تأحيل القمة الروسية العراقية حتى اشعار آخر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس الماضي ، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، طلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية – العربية، إلى موعد لاحق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، أن الجانبين الروسي والعراقي سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية عبر القنوات الدبلوماسية.