بيسكوف: بوتين ليس لديه اتصال هاتفي مقرر مع الملك تشارلز الثالث

بيسكوف: بوتين ليس لديه اتصال هاتفي مقرر مع الملك تشارلز الثالث
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري مكالمات دولية الأسبوع المقبل، جدولها لن يشمل أي محادثات مع الملك البريطاني تشارلز الثالث.وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين: “سيجري الرئيس بوتين مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل”.وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين ليس لديه اتصالات هاتفية مقررة مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حتى الآن.وأضاف: “أجندة الرئيس بوتين لا تشمل محادثات هاتفية مع الملك البريطاني”.

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