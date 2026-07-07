بين أروقة السياسة ومكاتب التعليم… يبدو أن بعض المناصب ما زالت تُعرض في “سوق النفوذ” بدلاً من أن تُحسم بالكفاءة.

بين أروقة السياسة ومكاتب التعليم… يبدو أن بعض المناصب ما زالت تُعرض في “سوق النفوذ” بدلاً من أن تُحسم بالكفاءة.
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