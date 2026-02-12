بين ثبات النص وتحول القارئ.. جدل المعنى واحتمالات التأويل

لم يعد النص الأدبي، في الفكر النقدي المعاصر، بنية مغلقة تحمل معنى واحداً مكتملاً، بقدر ما يُنظر إليه بوصفه فضاءً دلالياً مفتوحاً، قابلاً للتوليد والتجدّد. فالمعنى لا يُعطى جاهزاً داخل النص، ولا يُستخرج كما تُستخرج حقيقة ثابتة، بل يتشكّل في منطقة وسطى، في مسافة برزخية تفصل وتصل بين نص ثابت وقارئ متحوّل.

هذا التصور يجد أحد أسسه النظرية لدى أمبرتو إيكو، حين يتحدث عن النص المفتوح. فالنص، في نظره، لا يقدّم معنى واحداً مغلقاً، بل يضع أمام القارئ شبكة من الإمكانات الدلالية الموجَّهة. وفي الوقت ذاته يرفض إيكو الفوضى التأويلية بقدر ما يرفض الانغلاق، ويؤكد أن النص يتيح قراءات متعددة، لكن داخل حدود تفرضها بنيته الداخلية ولغته وسياقه. فالنص مفتوح، نعم، لكنه ليس سائلاً بلا شكل. من هنا تتضح المفارقة الدقيقة:

فالانفتاح لا يعني أن كل قراءة صحيحة لمجرد أنها ممكنة، بل يعني أن النص يسمح بأكثر من معنى مُحتمل، لا بأكثر من معنى مُختلق. القراءة المشروعة هي تلك التي تستطيع أن تُقيم حجتها من داخل النص، لا أن تستخدم النص ذريعة لقول ما تريد قوله هي.

أما هانس روبرت ياوس، فينقل مركز الثقل خطوة أخرى نحو القارئ، من خلال مفهوم أفق التلقي. فالنص لا يُقرأ في فراغ، بل يُستقبل ضمن أفق ثقافي وتاريخي محدد، يتغير بتغيّر الأزمنة والجماعات القرائية. والمعنى، وفق هذا التصور، ليس شيئاً ثابتاً يُكتشف، بل تجربة جمالية تتشكل في لحظة اللقاء بين النص وقارئه.

غير أن هذا التحول لا يجعل النص بلا سلطة، بل يجعل سلطته من نوع آخر. فالنص لا يفرض معنى بعينه، لكنه يقاوم بعض القراءات، ويُربك بعضها الآخر، ويكافئ قراءات بعينها بقدر أكبر من الإقناع. وهنا تتجلى المسافة البرزخية التي لا يمكن اختزالها في طرف واحد.

فالنص، من حيث بنيته اللغوية، يظل ثابتاً: كلماته، تراكيبه، إيقاعه الداخلي. غير أن هذا الثبات لا يعني الجمود، بل يعني القابلية. فالنص يشبه نواة دلالية كامنة، لا تتحقق إلا حين تدخل في علاقة مع قارئ. هنا لا يكون النص مكتفياً بذاته، ولا القارئ متسلطاً عليه، بل تنشأ بينهما علاقة شدٍّ خلاق، هي الشرط الأول لتكوّن المعنى.

في هذا السياق، يغدو القارئ عنصراً متحوّلاً على الدوام. فهو لا يعود إلى النص كما كان، بل يعود محمّلاً بزمن جديد، وتجربة مختلفة، وأسئلة لم تكن مطروحة من قبل. لذلك لا يتغيّر المعنى لأن النص تبدّل، بل لأن زاوية النظر إليه تبدّلت. فالمعنى وفق هذه الرؤية لا يُستبدل، بل يُكشف، ويُعاد تشكيله داخل تلك المسافة البرزخية التي لا يمكن اختزالها في أحد طرفيها. ووفق ذلك يمكن القول إن النص يظل ثابتاً في بنيته، لكن دلالته لا تتحقق إلا عبر قارئ متحوّل.

ويأتي بول ريكور ليمنح هذه العلاقة عمقاً تأويلياً إضافياً، حين يميّز بين نية المؤلف ومعنى النص. فالنص، بمجرد أن يُكتب، ينفصل عن صاحبه، ويدخل في فضاء تأويلي مستقل. وبهذا فإن المعنى لم يعد مرهوناً بقصد الكاتب، بل بما يفتحه النص من إمكانات للفهم. وهكذا يصبح التأويل فعلاً زمنياً، لا يبحث عن حقيقة نهائية، بل عن فهم متجدد.

وفي ضوء النظرية الاحتمالية في الأدب، يغدو غياب المعنى المطلق شرطاً من شروط حياة النص، لا علامة على نقصه. فالنص الذي يُستنفد معناه سريعاً نصٌّ قصير العمر، مهما بلغت حرفيّته. أما النص القادر على توليد الدلالات، فهو نص يمتلك ديمومة خاصة، يعيش بتجدّد قرّائه، لا بثبات تفسيره.

ومن هنا تتبدّل فكرة (المعنى الصحيح) لصالح مفهوم أكثر مرونة، متمثلاً بالقراءة الأقدر على الإقناع. فنحن لا نبحث عن تأويل نهائي، بل عن قراءة تستطيع أن تبرّر نفسها من داخل النص، وأن تُقيم علاقة حقيقية مع لغته وسياقه وصوره. والمعنى، في هذا الإطار، ليس حقيقة مطلقة، بل هو احتمال راجح، مؤقت، وقابل للمراجعة.

وفي ضوء هذا كله، تتضح مركزية النظرية الاحتمالية في فهم الأدب. إذ يكون غياب المعنى المطلق ليس دلالة نقص أو فقر كما أشرنا، بل هي شرط حياة. حيث اختزال النص في تفسير واحد، سيفضي إلى موته، مهما بلغت دقته الفنية. ومن هنا فإننا ننظر إلى النص ككائن حي قادر على توليد الدلالات، وفقا لما ينطوي عليه من خزين معرفي ودلالي وجمالي، وهذا ما يجعله يمتلك ديمومة خاصة، تجعل منه قادرا على العيش بتعدد قرائه وقراءاته لا بثبات معناه.

ويمكنني أن أمثل هنا بكانون الحطب المشتعل، فهو رغم ثابتية جوهره المادي، إلا أن نظر الذين يتحلقون حوله متغير باختلاف غاياتهم واحتياجاتهم وأحاسيسهم والزمن الذي يقفون فيه عليه، إن هذا التعدد الغائي هو ما يمنح هذا الكانون أو “الأثر” وفقا لبعض ترجمات مصطلح إيكو قابلية الانفتاح على أكثر من احتمال لزوايا النظر أو المعطيات الدلالية والجمالية التي لا تقف عند حد إلا باندثار “الأثر”.  

فالمعنى في النص، إذن، وفق رؤيتنا ليس نهاية تُبلَغ، بل مسار يُسلك. وكل قراءة له لا تمثل خاتمة ولا تجميعاً لتراكم قراءات سابقة، بل هي إضافة وتوليد لمعانٍ جديدة تنبني من مرجعيات القارئ وتغير وجهات النظر وتبدل المفاهيم.ومن ثم فإن النص العظيم ليس ما يُفهم مرة واحدة، بل ما يعود إلينا مختلفاً في كل مرة، لأننا نحن الذين تغيّرنا.ووفقا لذلك فإن المسافة البرزخية بين النص والقارئ التي نفترضها، هي التي ترسم العلاقة بينهما، حيث النص لا يتكلم وحده، والقارئ لا يفرض صوته الكامل والمطلق،  وبهذا نتمكن من أن ننظر إلى الأدب بوصفه تجربة إنسانية مفتوحة، قابلة للحياة، وقادرة على مقاومة النسيان.

