تأجيل الجولة الرابعة من مباحثات ترسيم الحدود البحرية اللبنانيّة الإسرائيليّة

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مسرور ينافي الحقيقة..سلمنا إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية!!!!!!!
الكاظمي يدعو الوزراء إلى دعم مفوضية الانتخابات
دولة فيطي..نائب:زعيم من ميليشيا بدر يستولي على مقر للجيش العراقي!!
نائب:دعوة الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات “بدعة”
ائتلاف الوطنية يدعو إلى عدم إجراء انتخابات تكرس الظلم والفساد وتزيد من معاناة الشعب
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مسرور ينافي الحقيقة..سلمنا إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية!!!!!!!
نائب:”توقف” الدعوى القضائية التي أقامها العراق ضد تركيا بشأن تصدير نفط الإقليم دون علم بغداد
النزاهة النيابية:توقف ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد بسبب تدخل”الدولة العميقة”!!
وزارة المالية:620 مليار دينار إيرادات ضريبية لشهر 11/2020
بالوثيقة..إعادة تعيين (30)ألف عنصر في الحشد وأصحاب الشهادات العليا وباقي الخريجين على الأرصفة!!
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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