تأسيس حزب جديد يحمل الرقم (311)

تأسيس حزب جديد يحمل الرقم (311)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب أحمد الجبوري، اليوم الخميس، انطلاق المؤتمر التأسيسي الأول لحزب “مدنيون”، بحضور جمع من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مبيناً أن الحزب “يمثل تتويجاً لجهود مستمرة لبناء مشروع سياسي وطني يستند إلى مبادئ الدولة المدنية والعدالة والمواطنة”.وبتأسيس هذا الحزب سيكون عدد الأحزاب في العراق وفقا لمفوضية الانتخابات سيكون 311 حزبا في العراق بعد 2003.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “المؤتمر شهد التصويت بالإجماع على النظام الداخلي للحزب، بما يتوافق مع القوانين النافذة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مشيراً إلى أنه “تم انتخاب الهيئة القيادية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الحزب في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون”.وأكد الجبوري أن انطلاقة الحزب تأتي ضمن مسار وطني يهدف إلى بناء عراق أفضل، جامع لكل المكونات، بعيداً عن نهج المحاصصة والطائفية.

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