تأهل اللاعب (مصطفى التكريتي) لنهائي بطولة آسيا للمواي

تأهل اللاعب (مصطفى التكريتي) لنهائي بطولة آسيا للمواي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، الاربعاء، تأهل اللاعب مصطفى التكريتي لنهائي بطولة آسيا للمواي تاي.وذكر الاتحاد في بيان ، أن البطل العالمي مصطفى التكريتي يتأهل لنهائي بطولة آسيا للمواي تاي بعد الفوز على منافسه السنغافوري.وأشار إلى أن البطولة مقامة حالياً في فيتنام /هانوي.

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