تحالف إطاري:الأكراد وراء تأخير تمرير الحكومة الجديدة برئاسة سيد النزاهة والوطنية المالكي!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الاعمار والتنمية الإطاري علي سعدون غلام، امس ( 20 شباط 2026 )،  إن “استمرار الخلافات بين الأطراف الكردية هدفها عرقلة  تكليف مرشح المكون الشيعي لرئاسة الوزراء نوري المالكي”.وأضاف غلام في حديث صحفي، إن “الكرد بإمكانهم الدخول بمرشح واحد أو اثنين ضمن الفضاء الوطني، و ينتخب رئيس للجمهورية حسب التصويت النيابي، لكنهم يسعون لتغيير موقف الإطار بتغيير مرشحهم لإدارة الحكومة، حينها يمكنهم طرح اسم واحد أو اثنين لرئاسة الحكومة المقبلة”.وفجر القيادي في تحالف الاعمار والتنمية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد على إن “تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول المالكي أثرت على مواقف الأطراف الكردية، إذ أنهم مرتبطون بعلاقات مع الولايات المتحدة ولا يريدون خرق التزاماتهم تجاهها بشأن المضي بتكليف المالكي وليس رئيس الجمهورية”.

