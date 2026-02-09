تحالف الأنبار المتحد:حكومة البارزاني مستمرة في تهريب النفط وتدمير اقتصاد البلد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الأنبار المتحد عبد الستار أحمد الدليمي، اليوم الاثنين، عن قيام حكومة مسعود بارزاني بـ”بيع” المنافذ الحدودية غير الرسمية مع تركيا وسوريا إلى شبكات دولية متخصصة بتهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية، مؤكداً أن هذه الصفقات تمت بمبالغ خيالية وبعيداً عن علم الحكومة المركزية.وقال الدليمي في تصريح  صحفي، إن “حكومة مسعود بارزاني فتحت (بورصة سرية) لبيع إدارة المنافذ غير الرسمية لمهربين متنفذين مقابل مبالغ مالية ضخمة”، مبيناً أن “العائلة الحاكمة في أربيل تحتفظ بمنافذ أخرى تستخدمها كموارد مالية خاصة لتمويل نشاطات الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف أن “هذه العمليات تتم بإشراف مباشر من المقربين من بارزاني وبسرية تامة لضمان عدم اطلاع بغداد أو حتى حكومة الإقليم على تفاصيلها”، لافتاً إلى أن “تحويل المنافذ السيادية إلى إقطاعيات لمهربي النفط والغذاء يعد سابقة خطيرة تهدد أمن الاقتصاد الوطني”.وشدد الدليمي على “ضرورة تحرك الحكومة المركزية لفتح تحقيق عاجل ومعمق في ملف إدارة منافذ الإقليم، وكشف الجهات التي تقف وراء عمليات البيع والتهريب، وإحالة المتلاعبين بالمال العام إلى القضاء العراقي”.

