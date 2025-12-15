تحالف الاعمار يؤكد على الالتزام بالمدد الدستورية لإنجاز ” الاستحقاقات”السياسية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام تيار الفراتين في بيان،اليوم، أن “الأمين العام لتيار الفراتين، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة ائتلاف الإعمار والتنمية، خصص لمناقشة نتائج الحوارات السياسية الجارية مع الكتل والقوى الوطنية، وبحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد”.وأضاف البيان أن “المجتمعين خلال الاجتماع أكّدوا على ضرورة استمرار الحوارات السياسية بصورة دورية ومنتظمة، لما تمثله من ركيزة أساسية في تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية، وصياغة تفاهمات مشتركة تصب في مصلحة العراق العليا، وتساهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي”.وثمّنت قيادة الائتلاف، وفقا للبيان، المصادقة على نتائج الانتخابات، معتبرةً ذلك محطة مفصلية لدعم المسار الديمقراطي وتجسيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، فضلاً عن تعزيز شرعية العملية الانتخابية.وبين البيان أن “الاجتماع جدّد التأكيد على الالتزام بالمدد الدستورية المحددة لإنجاز الاستحقاقات السياسية، بما يضمن انتظام العملية السياسية ويعزز استقرار الدولة، ويلبي تطلعات الشعب العراقي في بناء مؤسسات فاعلة وخدمات مستدامة”.وأشار الحاضرون، بحسب البيان، إلى أن “استمرار الحوار والتشاور بين القيادات السياسية يسهم في خلق مناخ إيجابي قائم على الثقة المتبادلة، ويهيئ أرضية صلبة لتعاون بناء في مختلف القضايا الوطنية، بما يخدم مصالح العراق العليا”.

