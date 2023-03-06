تحالف الانبار:الحلبوسي خصص(40) مليار دينار لمنظمة “حلم” العائدة لزوجته أنوار عاصم

تحالف الانبار:الحلبوسي خصص(40) مليار دينار لمنظمة “حلم” العائدة لزوجته أنوار عاصم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الانبار عبد الله الجغيفي، الاثنين، عن قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتخصيص 40 مليار دينار ضمن موازنة 2023 لمنظمة حلم والتي تترأسها زوجته نوار عاصم. وقال الجغيفي في تصريح صحفي، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قام بتخصيص 40 مليار دينار ضمن الموازنة لمشاريع منظمة حلم والتي ترأسها زوجته نوار عاصم”. وأضاف ان ” دخول المنظمة في مشاريع يعتبر ضمن مشاريع غسل الأموال وقد أقرت نوار في وقت سابق بشراء منصب زوجها بنحو 3 مليارات و500 مليون دينار”.وأشار الى ان “حزب الحلبوسي تقدم بات المتحكم الأول والأخير بالقرار السياسي والإداري في المحافظة الا ان الشعب الانباري يرفض الاستبداد والاستعباد من أي طرف سياسي”.وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام، قد اكد في وقت سابق ، “وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمرحلة الانهيار السياسي بعد رفضه من قبل جميع شيوخ العشائر في الانبار، مبينا ان “كافة محاولات التوسط والاغراءات من قبل الحلبوسي على وجهاء الانبار بائت بالفشل”.

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