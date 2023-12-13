تحالف الانبار:الحلبوسي فقد سيطرته على المحافظة بعد إنهاء تكليف(83) مستشاراً له

تحالف الانبار:الحلبوسي فقد سيطرته على المحافظة بعد إنهاء تكليف(83) مستشاراً له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري الدليمي، الأربعاء، قرار انهاء تكليف 83 مستشارا عينهم الحلبوسي في محافظة الانبار قد انهت اذرعه المتسلطة على مقدرات المحافظة.وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان “التغييرات الأخيرة المتمثلة بقرارات انهاء تكليف 83 مستشارا عينهم الحلبوسي قد انهت سلطة الأخير على مقدرات محافظة الانبار من خلال الاذرع الكبيرة التي عينها، وابرزهم منتصر الجميلي ومحمد نوري”. وأضاف انه “وبكل تأكيد هذه القرارات لها تاثيرا كبيرا على مجريات الاحداث واعطت رسالة للجمهور الانباري بان هذا الحزب لم يعد له أي سلطة في المحافظة”.وأشار الى ان “الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة كبيرة والمتمثلة بحسم قضية العقد المبرم مع الشركة الصهيونية والتي ستنهي تماما دور الحلبوسي وحزبه سياسيا وشعبيا “. من جانب اخر اكد الدليمي، ان “الوضع الأمني بالمحافظة مستقر تماما وان الانتخابات ستجري دون مشاكل وذلك لسيطرة قواتنا الأمنية واجهزتنا الاستخبارية “.

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