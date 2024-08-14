تحالف الانبار:الحلبوسي لم يستجيب لأي مبادرة لحسم الرئاسة البرلمانية

تحالف الانبار:الحلبوسي لم يستجيب لأي مبادرة لحسم الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي، الاربعاء، الانباء التي اشارت الى اتفاق القوى السنية على شخصية لرئاسة مجلس النواب.وقال الدليمي في حديث صحفي، ان ” الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ابرم بين 55 نائبا سنيا على تمرير شخصية توافقية لشغل منصب رئاسة البرلمان عارية عن الصحة وهي مجرد اكذوبة تم تسويقها عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حزب تقدم في مناورة جديدة لكسب الوقت واستخدام اساليب المماطلة والتسويف لبقاء المنصب شاغرا لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية “. واضاف ان” الحلبوسي لم يستجيب لأي مبادرة وما زال متمسك بموقفة السابق من ان ترشيح اي شخصية توافقية ينبغي ان يتم تزكيتها من حزب تقدم وان تخضع لشروط يحددها الحزب “.وتاب‘، ان “دعوة قوى الاطار التنسيقي لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبرلمان ستضع الحلبوسي في موقف محرج  كونه مصمم على عرقلة انعقاد جلسة تفضي الى انتخاب رئيس للبرلمان”.

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