تحالف الانبار:الحلبوسي لم يستجيب لأي مبادرة لحسم الرئاسة البرلمانية

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نائب:العراق يخسر أكثر من (768) مليار دولار سنوياً جراء الفساد في الموانئ
الإطار:تم الإتفاق مع البارزاني بأن إدارة النفط والغاز والثروات الوطنية الأخرى من قبل الحكومة الاتحادية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل حكومة السوداني
السفير البريطاني:توقيع إتفاقيات تجارية مع العراق خلال زيارة السوداني إلى لندن
العراق وصريبا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق في الزيارة الأربعينية
نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
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- اذاعة INN