تحالف الانبار:السوداني اوعدنا بحل معاناة المحافظة جراء غطرسة الحلبوسي

تحالف الانبار:السوداني اوعدنا بحل معاناة المحافظة جراء غطرسة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار المعارض طه عبد الغني ، الأحد، عن تفاصيل اجتماعه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، مبينا أن السوداني تعهد بانهاء جميع الازمات التي تعاني منها المحافظة. وقال عبد الغني في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى بقيادات بارزة من تحالف الانبار المعارض وتعهد بحل جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة”. واضاف ان “الوفد ضم مجموعة كبيرة من قيادات البلد، حيث تمت احاطة رئيس الوزراء  بعدد من المشكلة التي تعاني منها الانبار في وقت استمع الى الحلول من قبله والتي سترتقي بواقع الخدمات والسياسية والأمنية”.وأشار عبد الغني الى ان “السوداني كان متجاوبا للغاية مع هموم اهالي الانبار وابلغ الوفد بان الحلول موجودة ضمن برنامجه الحكومي”. وتستمر الخلافات السياسية داخل الانبار بسبب استحواذ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على السلطة وممارسته سياسية تكميم الافواه ضد اي مواطن او سياسي ينتقد اداء عمله او التوجهات السياسية.

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